½÷Í¥¤ÎÈª²ê°é¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¤¬£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀÄÎÇÃæ³Ø¡¦¹âÅù³Ø¹»¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é±Ç²è¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡Ê£²£°Æü¸ø³«¡¢¾¾ÅÄÎé¿Í´ÆÆÄ¡Ë¸ø³«Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Ì¡²è²È¡¦¹¬ÅÄ¤â¤â»Ò»á¤ÎÆ±Ì¾ºîÉÊ¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£¡È±¢¥­¥ã½÷»Ò¡É¤Î¼ãÇß¤µ¤Û»Ò¡ÊÈª¡Ë¤¬¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ì£é£Ë£Å£Ì£Å£Ç£Å£Î£Ä¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¶Í¥±Ã«¹ÄÂÀ¡ÊÂç¶¶¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤òÉÁ¤¯¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¹â¹»À¸£±£°£°¿Í¤ÎÁ°¤Ë¥µ¥×¥é¥¤