ÊÆ³¤·³²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤Ëµ¢¹Á¤·¤¿¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡×¡á£´Æü¸áÁ°£¹»þ¤´¤íÊÆ³¤·³²£¿Ü²ì´ðÃÏ¡Ê²£¿Ü²ì»Ô¡Ë¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡×¤¬£±£°Æü¸áÁ°£±£°»þ¤´¤í¡¢Æ±´ðÃÏ¤ò½Ð¹Á¤¹¤ë¡££¹Æü¡¢»Ô¤Ë³°Ì³¾Ê¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÏºòÇ¯£±£±·î£²£²Æü¤ËÆ±´ðÃÏ¤ËÌó£¹Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¡¢Àè·î£²£µÆü¡Áº£·î£´Æü¤Ë¤ÏÄê´üÀ°È÷³«¤±¤Î»î¸³¹Ò³¤¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃ»´ü¹Ò³¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÉ±Ò¾ÊÃæ¹ñ»Í¹ñËÉ±Ò¶É¡Ê