¸µºå¿À¤ÎÀÖÀ±·û¹­¤µ¤ó¤¬¡¢89ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤È¤Î¥ë¡¼¥­¡¼»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖÀ±¤µ¤ó¤¬ºå¿À¤Ø¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿2001Ç¯¤Ï¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬µð¿Í¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëºÇ¸å¤ÎÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£ÀÖÀ±¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥¸¤Ë¤ª¤é¤ì¤¿»þ¤ËÂ¿Ê¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°§»¢¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ°§»¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¡ØÀÖÀ±·¯¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤ò¤¤¤­¤Ê¤ê¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Øºå¿À¤Ë¤¤¤¤Áª¼êÆþ¤Ã¤¿