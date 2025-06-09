ÇðÌÚÍ³µª¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Öupink¡Ê¥æ¡¼¥Ô¥ó¥¯¡Ë¡×¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¤è¤ìËÉ»ß¥Ñ¥¦¥À¡¼ÇÛ¹ç¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¸ÂÄê¿·ºî¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Ö¥é¥·¥á¡¼¥«¡¼¡ÖPiccasso¡×¤È¤Î¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬ÍÑ¥Ö¥é¥·¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñÈ¯¤¹¤ë¡£¢£¥á¥¤¥¯Êø¤ìËÉ»ß¥Ñ¥¦¥À¡¼³ô¼°²ñ¼ÒRainmakersÆ©ÌÀ´¶¤Î¥ô¥§¡¼¥ë¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡È¤Õ¤ï¤µ¤éÈ©¡É¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤È¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¨¥¢¥ê¡¼¥¹¥à¡¼¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¡£º£²ó¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë