LANEIGE (¥é¥Í¡¼¥¸¥å)¤¬¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈþÈ©¤¬Â³¤¯¡¢¥¹¥­¥ó¥±¥¢È¯ÁÛ¤Î¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¡Ö¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥»¥é¥à¡×¤ò2025Ç¯6·î20Æü(¶â)¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¢£¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥»¥é¥à¼¾µ¤¤ä½ë¤µ¤¬Áý¤¹»þ´ü¤Ë¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿¥»¥ß¥Þ¥Ã¥È¤Ê²Æ¤Î¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤òÄó°Æ¡£¤Þ¤ë¤ÇÈþÍÆ±Õ¤ò¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿åÊ¬´¶¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢È©¤Î¥­¥á¤òÀ°¤¨¡¢Èé»é¤Ë¤è¤ë¥Æ¥«¥ê¤òÍÞ¤¨¡¢ÌÓ·êÊø¤ì¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯*¡£ÈþÍÆ±Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿»ÈÍÑ´¶¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢È©¤Ë¤Î¤Ð¤¹¤È¤µ¤é¤Ã