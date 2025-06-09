JRÉðÂ¢ÌîÀþ¤ÈÀ¾ÉðÃÓÂÞÀþ¤¬2028Ç¯ÅÙ¤ò¤á¤É¤ËÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤ò¹Ô¤¦Êý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢À¾ÉðÅ´Æ»¤Ê¤É¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¾ÉðÅ´Æ»¤äJRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ä¾ÄÌ±¿Å¾¤Î¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¤ÈÅÔ¿´¤ò¤Ä¤Ê¤°À¾ÉðÃÓÂÞÀþ¤È¡¢Åìµþ¡¢ºë¶Ì¡¢ÀéÍÕ¤Î³ÆÅÔ¸©¤ò¤Ä¤Ê¤°JRÉðÂ¢ÌîÀþ¤Ç¤¹¡£Î¾¼Ò¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ­¤ä±èÀþ¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¡¢ºòÇ¯½©¤´¤í¤«¤éÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢À¾ÉðÅ´Æ»¤ÈJRÅìÆü