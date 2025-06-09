¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤¬9Æü¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸µ¡Ö±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¡×¤ÎµÜÇ÷ÇîÇ·¡Ê55¡Ë¤Î»þ·×ÅðÆñÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¿Íµ¤´ë²è¡Ö1¿Í»¿ÈÝ¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£ºÇ¶á¤¢¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÐ¤Ã¤¿°Õ¸«¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡È»¿ÈÝ¡É¤ò¸ò¤¨¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤½¤³¤Ç¡ÖµÜÇ÷¡¢»þ·×Åð¤Þ¤ì¤ë¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£µÜÇ÷¤Ï¡Ö¥¦¥óÀéËü¡×¤¹¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âµé»þ·×¡Ö¥¦¥ë