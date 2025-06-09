ÂçÊ¬¸©Æâ¤Ï11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¡¦·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Î±«¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢¼ãÎÓºÚÍ§¤µ¤ó¤Î²òÀâ¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Úµ¤¾ÝÍ½Êó»Î²òÀâ¡Ûº£¸å¤Î±«11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ìÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¬É¬Í×ÂçÊ¬ 9Æü¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÂçÊ¬¸©¤ÎÆîÂ¦¤ÎÃÏ°è¤òÃæ¿´¤ËÈæ³ÓÅª±«ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÀ¾Éô¤òÃæ¿´¤ËÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ 10Æü¸áÁ°9»þ¤ÎÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤¹¡£Çß±«Á°Àþ