Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¸òÄÌ¤ËÍð¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸©Æâ¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈòÆñ¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£ JR¶å½£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»Ø½ÉËíºêÀþ¤Ï¡¢´îÆþ¤ÈËíºê¤Î´Ö¤Ç½ªÆü¡¢±¿µÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¼¯»ùÅçÃæ±û¤È´îÆþ¤Î´Ö¤ÇÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Èî»§Àþ¤Ï°ìÉô¶è´Ö¤Ç½ù¹Ô±¿Å¾¤Î¤¿¤áÈ»¿Í¤ÈµÈ¾¾¤Î´Ö¤ÇÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÈÅÔÀþ¤ÎµÈ¾¾¤ÈÅÔ¾ë¤Î´Ö¤âÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÆüË­ËÜÀþ¤â½ù¹Ô±¿Å¾¤Î¤¿¤á¼¯»ùÅçÃæ±û¤ÈµÜºê¤Î´Ö¤ÇÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Â³¤¤¤Æ¶õ