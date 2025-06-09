¼¯»ùÅç¸©Âç¶ùÃÏÊý¤Ç¡ÚÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡ÛÈ¯À¸ ¸á¸å7»þ¤¹¤®¼¯»ùÅçÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©Âç¶ùÃÏÊý¤Ç¡ØÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡Ù¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤Î±«ÎÌ¤Ï¡¢»Ø½É»Ô422.5¥ß¥ê¡¢´ÎÉÕÄ®Á°ÅÄ364.5¥ß¥ê¡¢¼¯»ùÅç»Ô220.0¥ß¥ê¡Ê¸á¸å8»þ¸½ºß¡Ë¤Ç¡¢»Ø½É»Ô¤Ç¤Ï¡¢6·îÊ¿Ç¯¤Î±«ÎÌ¤Î7³ä¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡¢¶å½£ÆîÉô¤Ë¤¢¤ëÇß±«Á°Àþ¤ÏËÌ¾å¤·£±£±Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤ËÄäÂÚ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ £¹Æü¡Ê·î¡Ë～£±