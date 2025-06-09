ÂçÊ¬»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç2025Ç¯4·î¡¢ÃËÀ­¤¬¸½¶â¤Ê¤É¤òÅð¤Þ¤ìË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿»ö·ï¤Ç·Ù»¡¤Ï9Æü¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷¤¢¤ï¤»¤Æ2¿Í¤ò½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¡¢ÁÜºº¤ò½ª·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Î15ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤È16ºÐ¤Î¾¯½÷¤¢¤ï¤»¤Æ2¿Í¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï2025Ç¯4·î¡¢ÂçÊ¬»ÔÅÔÄ®¤ÎÏ©¾å¤Ç45ºÐ¤ÎÃËÀ­´Ç¸î»Õ¤òÅê¤²ÅÝ¤¹¤Ê¤É¤·Â­¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 2¿Í¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Î»ö