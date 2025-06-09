ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ç¾èÌ³Á°¤Î±¿Å¾¼ê¤Î°û¼ò¤Ë´Ø¤¹¤ëÅÀ¸Æ¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£ ¹ñ¤ÏÆüËÜÍ¹ÊØ¤ËÂÐ¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿²ßÊª±¿Á÷»ö¶È¤Îµö²Ä¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹Êý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÂçÊ¬¸©Æâ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÆüËÜÍ¹ÊØ ÀéÅÄÅ¯Ìé¼ÒÄ¹¡Ö¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡× ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¡¢ÇÛÃ£°÷¤Î°û¼ò¤ÎÍ­Ìµ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÅÀ¸Æ¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£°­¼Á¤Ê°ãÈ¿¤Ï¡¢