¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/09¡ÛÅÏî´½í¤¬6·î9Æü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼MC¤òÌ³¤á¤ëYouTubeÈÖÁÈ¡Öµ¯¶È²È1Ç¯À¸ÅÏî´½í¤ÈREAL¤Ê¼ÒÄ¹ - ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡ßREAL VALUE¡×¡Ê¡ÖREAL VALUE¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ19»þÇÛ¿®¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬ÀßÎ©¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ëµá¤á¤ë¿Íºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏî´½í¡¢1st¼Ì¿¿½¸·èÄê ½é¿åÃå¡¦¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©Àï¢¡ÅÏî´½íMCÈÖÁÈ¡Öµ¯¶È²È1Ç¯À¸ÅÏî´½í¤ÈREAL¤Ê¼ÒÄ¹ - ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡ßREAL VALUE¡×Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡¢¹Â