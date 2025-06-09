ÂçÁêËÐ¤Î¸µ²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¤Î°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¤¬¸µ²£¹Ë¡¦°°ÉÙ»Î¤ÎµÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤È£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤ÎÉô²°¤Ç·Ñ¾µ¤Î²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï£²Æü¤Ë¡¢¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²¤ÎÀèÂå¡¦µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤¬£¶·î£¹ÆüÉÕ¤ÇÂà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÊ¸½ñ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶¨²ñ¤ÎÊó¹ð¤Ç¤Ï¡ÖÂà¿¦¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¡ÊÀèÂå¤Î¡Ë°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦°°ÉÙ»Î¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ø¡ÊÀèÂå¡ËµÜ¾ëÌî¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²¡Ë¤Ï¡¢Äï»Ò¤Î»ØÆ³¤Ë¿È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡Ù¤È¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá´ü