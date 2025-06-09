¿ï°Õ·ÀÌó¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¡Ö¸Å¸ÅÊÆ¡×¤ÎÈÎÇä¤¬Á´¹ñ¤Ç¹­¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¥³¥á¤Î²·Çä¶È¼Ô´Ö¤Î¼è°ú²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Ê¿å½à¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¡¢¥³¥á²Á³Ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤­¤ç¤¦¡¢ÄÅ·Ú³¤¶®¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢½é¤á¤ÆËÌ³¤Æ»¤ÎÃÏ¤òÆ§¤ó¤À¿ï°Õ·ÀÌó¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¡£»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢22Ç¯»º¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¸Å¸ÅÊÆ¡É5¥­¥í2150±ß¤ÇÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÒ¡Ö¡ÊQ.¤ªÊÆÇã¤¨¤Æ¤è