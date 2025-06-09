¤Ü¤ë½Î¡¦ÅÄÊÕÃÒ²Ã¤µ¤ó¤¬¡¢¸Ä¿Í¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ø¡Ú¥Ý¥à¥À¥à¡¼¥ë¥È¡¼¥­¥ç¡¼¡Û¤ê¤ó¤´°»¤Ç»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¿Í!!¤ª´ê¤¤!!¤³¤³¤Î¤ê¤ó¤´°»¿©¤Ù¤Æ!!ÊÑ¤ï¤ë¤è!!¡Ú¥·¡¼¥ë½¸¤á¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£º£²ó¤ÎÆ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÊÕ¤µ¤ó¤¬¡ÈÂç¹¥¤­¡É¤À¤È¤¤¤¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ú´ØÏ¢¡Û ¤Ü¤ë½Î¡¦ÅÄÊÕÃÒ²Ã¤âÀä»¿¢ö¥Ð¥¿¡¼¥µ¥ó¥É¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡ÚÏ»²ÖÄâ¡ÛÀäÉÊ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤