¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤­¤Î¤¦¡¢´¨²Ï¹¾»Ô¤Î¿¦°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÊâ¤¤¤Æµ¢¤ë¡£¼Ö¤òÃÖ¤¤¤Æµ¢¤ë¡×¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç´¨²Ï¹¾»Ô¿¦°÷¡Ê25¡ËÂáÊá¼Â¹Ô°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¼ò¤ò°û¤à¡Ê»³·Á¡Ë ÃË¤Ï»Ô¤¬¶¦ºÅ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷¤Ç¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤Î¤¢¤È¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ »Ô¤Ï¤­¤ç¤¦²ñ¸«¤ò³«¤­ÄÄ¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç¤­¤Î¤¦ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´¨²Ï¹¾»Ô¾å²¼¿å