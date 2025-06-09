2025Ç¯£¶·î£¹Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¼Ô¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡¦¾®ÀîÎÊÌé¤¬¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤«¤é¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£2015Ç¯¤ËFCÅìµþ¤Ç¥×¥í¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¾®Àî¤Ï22Ç¯£µ·î28Æü¤Ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥ô¥£¥È¡¼¥ê¥¢SC¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£¤½¤·¤Æ23Ç¯£¶·î26Æü¤«¤é¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢24¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Î£²Ç¯´Ö¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï47»î¹ç¡¦£³ÆÀÅÀ¤À¡£¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ç¤Î¥­¥ã¥ê¥¢