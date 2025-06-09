¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌô´ÝÍµ±Ñ¡Ê59¡Ë¤ÈºÊ¤Ç¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀÐÀî½¨Èþ¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤¬8Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£ËöÌ¼¤Î17ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¡¢35²óÌÜ¤Î·ëº§µ­Ç°Æü¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Ìô´Ý¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö¼¡½÷¤ÎÃÂÀ¸Æü¡×¤È¤·¡ÖHappy birthday¼¡½÷¤¬17ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥­¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡ÖËöÌ¼¤¬17ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£