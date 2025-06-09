ÊÆÏ«Æ¯¾Ê¤¬2025Ç¯6·î6Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿5·î¸ÛÍÑÅý·×¤Î¼ç¤Ê·ë²Ì¤Ï¡¢(1)ÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô13.9Ëü¿ÍÁý¡¢(2)¼º¶ÈÎ¨4.2%¡¢(3)Ê¿¶Ñ»þµë36.24¥É¥ë(Á°·îÈæ+0.4%¡¢Á°Ç¯Èæ+3.9%)¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡û¸ÛÍÑ¼Ô¿ô5·î¸ÛÍÑÅý·×¤Þ¤È¤á5·î¤ÎÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤ÏÁ°·îÈæ13.9Ëü¿ÍÁý¤È»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î12.6Ëü¿ÍÁý¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Á°2¥«·îÊ¬¤¬¹ç·×¤Ç9.5Ëü¿Í¤ÈÂçÉý¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢3¥«·îÊ¿¶Ñ¤Î¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤ÎÁý²ÃÉý¤Ï13.5Ëü¿Í¤Ø¤È¤ä¤ä³ÈÂç¤·¤¿¡£¶È¼ïÊÌ¤Ç