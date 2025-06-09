Kentaro Sugiyama¡ÎÅìµþ£¹Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤Ï£¹Æü¡¢²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ç£²£°£´£°Ç¯¤ËÌ¾ÌÜ¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡Ë£±£°£°£°Ãû±ß¤Î·ÐºÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¿¶Ñ½êÆÀ¤ò¸½ºß¤«¤é£µ³ä°Ê¾å¾å¾º¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò£±ÈÖÌÜ¤Î¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤ë¤è¤¦ÅÞ´´Éô¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£´±Å¡¤Çµ­¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î½ÕÆ®¤Ï£³£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¤¤¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¶¯ÎÏ¤Ê¤â¤Î¤È