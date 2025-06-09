Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÃæ¹ñ·³¤Î¶õÊì¤¬ÆüËÜ¶á³¤¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹ñºÝË¡¤Ë´°Á´¤ËÂ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¡¦ÎÓ·õÊóÆ»´±¡§Ãæ¹ñ¤Î·³´Ï¤¬´ØÏ¢³¤°è¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñºÝË¡¤ª¤è¤Ó¹ñºÝÅª¤Ê´·Îã¤Ë´°Á´¤ËÂ§¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤¬8Æü¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤Ê¤É¤¬ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë¤¢¤ëÆîÄ»Åç¼þÊÕ¤ÎÆüËÜ¤ÎEEZ¡áÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤ò½é¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¹ñºÝË¡¤Ë