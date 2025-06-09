Åìµþ»þ´Ö17:34¸½ºß ¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô 24181.43¡Ê+388.89+1.63%¡Ë Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô 3399.77¡Ê+14.41+0.43%¡Ë ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô 21790.29¡Ê+129.63+0.60%¡Ë ´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô 2855.77¡Ê+43.72+1.55%¡Ë ¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô 8515.73¡ÊµÙ¾ì¡Ë ¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï 82501.44¡Ê+312.45+0.38%¡Ë £¹Æü¤Î¥¢¥¸¥¢³ô¤ÏÁí¤¸¤Æ¾å¾º¡££¹Æü¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÊÆÃæ¤Î³ÕÎ½µé¤Ë¤è¤ëËÇ°×¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·