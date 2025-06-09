Àè·î¤«¤éËÌ³¤Æ»¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É6¥¯¥é¥¹¤ÎÃÏ¿Ì¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ¿Ì¤Î¿Ì¸»¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÄ¾ÀÜ¤Î´ØÏ¢¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àè·î31Æü¤ËËÌ³¤Æ»¶üÏ©²­¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É6.0¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¶üÏ©»Ô¤Ê¤É¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£·î2Æü¤Ë½½¾¡²­¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É6.1¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤Ë¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¿Ì¸»¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É5.2¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Àè·î15Æü¤Ë½½¾¡ÃÏÊý