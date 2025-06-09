ÂçÊ¬¸©Æâ¤ÎÄê»þÀ©¤äÄÌ¿®À©¤ËÄÌ¤¦¹â¹»À¸¤ÎÂÎ°éÂç²ñ¤¬8ÆüÂçÊ¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢150¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬5¤Ä¤Î¶¥µ»¤ÇÇ®Àï¤ò·«¤ê¹­¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸©¹â¹»ÄêÄÌÀ©ÂÎ°éÂç²ñÆ¯¤­¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö7¹»¤Î146¿Í¡¢5¶¥µ»¤ÇÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥×¥ìーÈäÏªÂçÊ¬ ¡ÊÁÖÉ÷´Û¹â¹»¡¦Â¼°æÀé¹É¤µ¤ó¡Ë¡ÖÀëÀÀ¡ª±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤È´¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡× ÂçÊ¬¥¹¥Ýー¥Ä¸ø±à¤òÉñÂæ¤Ë8Æü³«¤«¤ì¤¿¸©¹â¹»Äê»þÀ©ÄÌ¿®À©