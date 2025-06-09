º£Ç¯4·î¡¢ÂçÊ¬»ÔÅÔÄ®¤ÎÏ©¾å¤ÇÃËÀ­¤Ë½¸ÃÄ¤ÇË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¸½¶â¤Ê¤É¤ò»ý¤Áµî¤Ã¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï9Æü¡¢¿·¤¿¤Ë15ºÐ¤È16ºÐ¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¤ò½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂçÊ¬»ÔÅÔÄ®¤Çµ¯¤­¤¿½¸ÃÄË½¹ÔÀàÅð»ö·ï¾¯Ç¯¡Ê15¡Ë¤È¾¯½÷¡Ê16¡Ë¤ò½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡ ½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂçÊ¬»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î15ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤È16ºÐ¤Î¾¯½÷¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Ïº£Ç¯4·î¡¢ÂçÊ¬»ÔÅÔÄ®¤ÎÏ©¾å¤Ç40Âå¤ÎÃËÀ­¤òÅê¤²ÅÝ¤·¤¿¤ê