ÆüËÜ¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤ëÂæÏÑÊÆ¤Î½Ð²Ù¾õ¶·¤Î»ë»¡Àè¤Çµ­Ç°»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤ëÄÄ½Ùµ¨ÇÀ¶ÈÉôÄ¹¡ÊÃæ±û¡Ë¤é¡á9Æü¡¢ÂæÏÑËÌÉô¡¦¿·ÃÝ¸©¡ÊÂæÏÑÇÀ¶ÈÉôÄó¶¡¡¦¶¦Æ±¡Ë¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡ÛÂæÏÑ¤ÎÄÄ½Ùµ¨ÇÀ¶ÈÉôÄ¹¡ÊÇÀÁê¡Ë¤Ï9Æü¡¢º£Ç¯1¡Á5·î¤ÎÂæÏÑÊÆ¤ÎÂÐÆüÍ¢½ÐÎÌ¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç6ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë7759¥È¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢´û¤ËºòÇ¯ÄÌÇ¯¤Î2ÇÜ¶á¤¯¤ËÃ£¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£º£Ç¯ÄÌÇ¯¤Ç1Ëü¥È¥óÆÍÇË¤¬´üÂÔ¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÂæÏÑÇÀ¶ÈÉô¤¬ÄÄ»á¤Î»ë»¡Àè¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇÀ¶ÈÉô¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¥³