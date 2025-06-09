¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï6·îÃæ½Ü¤Ë¡¢¡Ö¥Æ¥¯¥Ë¥¯¥¹¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖEAH-AZ100¡×¤Î¡¢¿·¿§¤È¤Ê¤ë¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´¡¼¥ë¥É¡×¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï3Ëü9600±ß¡£¡ü¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¿§Ì£¤È¼Á´¶¤Ë»Å¾å¤²¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¡ÖEAH-AZ100¡×¤Ï¡¢´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¶È³¦½é¤È¤Ê¤ë¡¢¼§À­Î®ÂÎ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Äã°è¤«¤é¹â°è