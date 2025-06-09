BLANKEY JET CITY¤ÈTHEE MICHELLE GUN ELEPHANT¤¬¡¢Î¾¥Ð¥ó¥É¤È¤â¤Ë½é¤È¤Ê¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¶¦Æ±³«ºÅ¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û½é¤È¤Ê¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¶¦Æ±³«ºÅ¤¹¤ëBLANKEY JET CITY¡¢THEE MICHELLE GUN ELEPHANT¡Ë ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢7·î¤è¤êÅìµþ¡¢¹­Åç¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¤Î4¥«½ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡ØFUJI ROCK FESTIVAL¡Ù¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÆÀ¤Æ¡¢Â¾¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Õ¥©¥È¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹¤ÎÅ¸¼¨¤ä¡¢±ÇÁü