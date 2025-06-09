¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤ÎÅì¹î¼ùÅê¼ê¤¬¡¢10Æü¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÈ¯É½¡£¼«¿È6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ø¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2019Ç¯6·î6Æü°ÊÍè¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡¢ÅìÅê¼ê¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ïµ¡Æ°ÎÏ¤¬¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï1È¯¤òÂÇ¤Æ¤ëÂÇ¼Ô¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡ÖÄ¹ÂÇ¤¬¤¢¤ëÊ¬¡¢ÂÇÀþ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡¢·Ò¤¬¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÂÐ