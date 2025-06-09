¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Ä¹Þ¼¹ä¡Ê68¡Ë¤¬9Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿©À¸³è¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ä¹Þ¼¤Ï¡¢¾åÈ¾¿ÈÍç¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¶á±Æ¤òÅº¤¨¡Ö¿©¤¬²¿¤è¤êÂç»ö¤À¡£ÁÇºà¤¬¿·Á¯¤Ç¤¢¤ë¤«¡©¤ªÆù¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê²ÈÃÜË¡¤Ç¤¢¤ë¤«¡©ÌîºÚ¤ÏÌµÇÀÌô¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡ÖLive¤È¤Ï´Ñ¤Æ¤ÎÄÌ¤êÌ¿¤Î¾ÃÌ×¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¿©¤Ï¡¢Ì¿¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¡£»ä¤¬ÃÏ¤ÎÊª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤êÊ¿ÃÏ»ô¤¤¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ê±ö¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ´¤Æ