¾å²ìÌÐ¿À¼ÒµÚ¤ÓµþÅÔ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ï7·î14Æü¡Á23Æü¡¢¡Ö²Æ¤ÎÌë´Ö¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡ÁÎ¶¿À·Ø¤ê¤ÈÂ­¤Ä¤±Í¼ÎÃ¤ß¡Á¡×¤ò¡¢¾å²ìÌÐ¿À¼Ò¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£¾å²ìÌÐ¿À¼Ò¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¾å²ìÌÐ¿À¼Ò¤ÏµþÅÔºÇ¸Å¤Î¿À¼Ò¤Î°ì¤Ä¡£ËÜÅÂ¤È¸¢ÅÂ¤Ï¹ñÊõ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î41Åï¤Î¼ÒÅÂ¤Ï½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿À®6Ç¯(1994)¤Ë¤Ï¡Ö¸ÅÅÔµþÅÔ¤ÎÊ¸²½ºâ¡×¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦Ê¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£¶­Æâ±ü¤ËÄÃºÂ¤¹¤ë¾å²ìÌÐ¿À¼Ò¤ÎÀÝ¼Ò¡¦¿·µÜ¿À¼Ò¤Ï¡¢¿å¤ò»Ê¤É¤ëÎ¶¿À¤òã«¤ë¼Ò¤Ç¡¢Ëè