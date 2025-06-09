°¦ÃÎ¸©¾®ËÒ»Ô¤Ë¤¢¤ëJRÅì³¤¤Î¸¦µæ»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÊªÂç¤ÎÀ¹¤êÅÚ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¼Â¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·´´Àþ¤Î°ÂÁ´¤Ê±¿¹Ô¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Ë¤âÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡È¾è¤ê¿´ÃÏ¡É¤Î¼Â¸³¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£2024Ç¯8·î¤Î·×²è±¿µÙ¤Ë¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¹¤êÅÚ¡×¤Î¸¦µæ ¾®ËÒ»Ô¤Ë¤¢¤ëJRÅì³¤¤Î¸¦µæ»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÊªÂç¤Î¹â¤µ6m¤ÎÀ¹¤êÅÚ¤Ë¡¢1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê200¥ß¥ê¤â¤Î±«¤ò¹ß¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¤½¤Î°ÂÁ´À­¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ