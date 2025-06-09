²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁá¸«Í¥¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¿ÆÍ§¤Î¾¾ËÜ°ËÂå¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Áá¸«Í¥ ¡Û¾¾ËÜ°ËÂå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¥Ô¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¤ß¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¶¦±é»þ¤Î°áÁõ¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ê¤·¤Î¥·¥ó¥¯¥í¤Ë¶Ã¤­Áá¸«¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²æ¤¬²È¤Ë¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡ª¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¥ª¥ê¡¼¥Ö¥Ä¥ê¡¼¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥ê¡¼¥Ö¥Ä