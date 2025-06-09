À¾ÅÄ¤ÎÉé½ý¤òÈó¾ð¤Ë¹¶¤áÈ´¤¤¤¿ÃæÃ«¡£(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnextÀä¤¨¤ºÂ³¤¤¤¿ÅÜÅó¤Î¹¶·â¤ÇÆüËÜ¿Í²¦¼Ô·èÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£6·î8Æü¤ËÅìµþ¡¦Í­ÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤ÇWBC¡¢IBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂÅý°ì12²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢WBCÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤¬6²óTKO¤ÇIBFÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¡¦À¾ÅÄÎ¿Í¤¡ÊÏ»Åç¡Ë¤ò²¼¤·¤Æ2ÃÄÂÎÅý°ì¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û£±R¤«¤éÂÇ¤Á¤Ë½Ð¤¿ÃæÃ«½á¿Í¤ÈÀ¾ÅÄÎ¿Í¤¤Î¼î¶Ì¤Î¹¶ËÉ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯Ìµ½ý¤Î31Ï¢¾¡¡£¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ËÅ¾µé¤·¤Æ