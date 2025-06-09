Microsoft¤Ï6·î9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¡ÖXbox Games Showcase 2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¡ÖXbox Ally¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2025Ç¯¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖXbox Ally¡×È¯É½¡£¥«¥¹¥¿¥àÈÇWindows 11 HomeÆ³Æþ¡¢Ryzen Z2 ExtremeÅëºÜºÇÂç¹½À®¤Ç¤ÏRyzen Z2 Extreme¤òÅëºÜ¤·¡¢LPDDR5X-6400 24GB¥á¥â¥ê¤È1TB SSD¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¡£´û¤ËASUS¤«¤é