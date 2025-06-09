¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÅìµþ²Ê³ØÂç³Ø ¹©³Ø±¡ ÅÅµ¤ÅÅ»Ò·Ï Æ£°æµ±Ìé¸¦µæ¼¼¤Ï¡¢Wi-Fi¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÁøÆñ¼Ô¤Î°ÌÃÖ¤ò¤è¤ê¹âÀºÅÙ¤ËÆÃÄê¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎGPS¤Ë¤è¤ëÂç¤Þ¤«¤Ê°ÌÃÖÆÃÄê¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁøÆñ¼Ô¤Î°ÌÃÖ¤ò¿ômÃ±°Ì¤ÇÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ Wi-Fi¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹âÀºÅÙÆÃÄê¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê2¼¡ÆÃÄê¡Ë¤ÎÆ³Æþ GPS¤Ë¤è¤ë°ÌÃÖÆÃÄê¤Ç¤âÁÜº÷»þ´Ö¤ÎÂçÉý¤ÊÃ»½Ì¤Ï¼Â¸½¤Ç¤­¤ë¤¬¡¢¸½¾ì¤«¤é¤Ï¤µ¤é¤ËÀºÅÙ