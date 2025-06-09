2024Ç¯¤ËºÇ¤â°¦¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÁª½Ð¡¦É½¾´¤¹¤ëK-POP¼ø¾Þ¼°¡ÖÂè34²ó¥½¥¦¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤¬¡¢2nd¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûi-dle¡¦¥ß¥è¥ó¡¢¤Û¤Ü¡È¤Ò¤â¡É°áÁõº£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2nd¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢BTOB¡¢SAY  MY  NAME¡¢i-dle¡¢Young Tak¡¢KickFlip¡¢Hearts2Hearts¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¼ÂÎÏÇÉ¤«¤é¿·±Ô¤Þ¤Ç¡¢À¤Âå¤â¥¸¥ã¥ó¥ë¤âÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ­¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±