ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£¶·î£µÆü¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÂè£¹Àá¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£°¡Ý£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤Î£¹·î¥·¥ê¡¼¥º°ÊÍè¡¢Ìó£¹¤«·î¤Ö¤ê¤Î¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤ÎFWºÙÃ«¿¿Âç¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤âÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×£¸Æü¤ÎÎý½¬¸å¤Ë¤½¤¦¿´¶­¤ò¸ì¤Ã¤¿23