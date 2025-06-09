ÀéÍÕ¸©Æâ¤ÎÏ©¾å¤Ç½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î¶»¤ò¿¨¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©·Ù¤Ï9Æü¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢»ÔÀî¹©¶È¹â¤Î¼Â½¬½õ¼ê¡¢¸Í»ÞÍ´¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¡áÆ±¸©»ÔÀî»Ô¹âÀÐ¿À¡á¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤à¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤·¡¢¤ª¼ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¿¨¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï2023Ç¯12·îÃæ½Ü¡¢Æ±¸©È¬ÀéÂå»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢µ¢ÂðÅÓÃæ¤Î¹â¹»À¸¤Î¶»¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÄÉ¤¤È´¤¯ºÝ¤Ë¿¨¤Ã¤¿µ¿¤¤¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅö»þ¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ËÉÈÈ¥«¥á