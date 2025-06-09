Èª²ê°é¡Ê23¡Ë¤È¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¡Ê27¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÀÄÎÇÃæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¤Ç¡¢¥À¥Ö¥ë¼ç±é±Ç²è¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡Ê¾¾ÅÄÎé¿Í´ÆÆÄ¡¢20Æü¸ø³«¡Ë¸ø³«Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤¤¿¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¹â¹»À¸100¿Í¤Ë¤Ï´°Á´¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¶µ¼¼Æâ¤ÏÂç¶½Ê³¡£Âç¶¶¤Ï¡¢¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¡Ö¥×¥ê¥ó¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤ª¿¬¥×¥ê¥ó¥×¥ê¥ó¡ª¡×¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¡ÖÇ®µ¤¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¥×¥ê¥ó¥×¥ê¥ó¤Ç¡¢¥­¥ã¡¼¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Û¤ó¤Þ¡¢¤¦¤ì