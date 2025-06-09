ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬9Æü¡¢ËÌÃæÊÆWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï(¥Ñ¥Ê¥¹¥¿)¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤ÆËè²ó¤Î³èÆ°¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È·Ù²ü¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏºòÇ¯11·î¡¢Å¨ÃÏ¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÈÂÐÀï¡£³«»ÏÁá¡¹¤ÎÁ°È¾10Ê¬¤Ë¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂÐ±þ¥ß¥¹¤«¤éÂç¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òGKÎëÌÚºÌ±ð¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤Ç²óÈò¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÂçÎÌ4¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤ê¡¢4-0¤Ç¾¡Íø