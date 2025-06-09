¥µ¥Ã¥«ーJ3¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì»¾´ô¤¬¤ª¤È¤È¤¤(7Æü)¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡¢¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤Ç¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¥êー¥°¼ó°Ì¤ÎFCÂçºå¤Ç¤¹¡£Ìó3000¿Í¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬À¼±ç¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì¡ª¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì¡ª¡× º£Ç¯¤â¡¢²°Åç¤Ë¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì¥³ー¥ë¤¬¶Á¤­¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ³«¤«¤ì¤¿¹â¾¾»Ô¤Ç¤ÎJ¸ø¼°Àï¡£¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤ÈÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬