¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/09¡Û½÷Í¥¤Î¼Æºé¥³¥¦¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼Æºé¥³¥¦¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥É¥ì¥¹»Ñ¢¡¼Æºé¥³¥¦¡¢Èþ¥Ç¥³¥ë¥ÆÈäÏª¡Ö11·î¤«¤éÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼Íè¤Æ¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢8Æü¤ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âçºå¹ñºÝÊ¸²½·Ý½Ñ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖOSAKA MUSIC EXPO 2025 ¡ÁÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡Á¡×OSAKA MUSIC LOVER -Everyone Lively-¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼Æ