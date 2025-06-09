¹áÀî¸©¤Ï9Æü¡¢¥Þ¥À¥Ë¤¬ÇÞ²ð¤¹¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¡Ö½Å¾ÉÇ®À­·ì¾®ÈÄ¸º¾¯¾É¸õ·²¡ÊSFTS¡Ë¡×¤Ç¡¢Æ±¸©»°Ë­»Ô¤Î60Âå½÷À­¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5·î25Æü¤ËÈ¯Ç®¤ä¶ÚÆùÄË¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ËÆþ±¡¡£º£·î7Æü¤Ë»àË´¤·¤¿¡£¸©¤Ï¥Þ¥À¥Ë¤Ë¤«¤Þ¤ì¤¿¤È¿äÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸©¤Ï²°³°¤Ç¤ÏÈ©¤òÏª½Ð¤»¤º¡¢Ãî¤è¤±¥¹¥×¥ì¡¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£