1,000Ëü±ß³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹º§Á°¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ÎÃ¦Íî¼Ô¤ò·è¤á¤ë¥²¡¼¥à¤¬³«ºÅ¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ë²êÀ¸¤¨¤¿²¹¤«¤Ê¥à¡¼¥É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯Ã¦Íî¤¬·è¤Þ¤ëÎä¹ó¤µ¤Ë¡¢¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ï¤±¤ï¤«¤é¤ó¥²¡¼¥à¤Ç¤Ê¤ó¤Çµã¤­¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡×¤È´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Ûµã¤­¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ&¹æµã¤¹¤ë¿¹¹áÀ¡6·î3Æü¡Ê²Ð¡ËÌë£¹»þ¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¦¥©¡¼¥º¡Ù#6¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¸ò