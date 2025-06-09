Åì³¤ÃÏ¶è½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë THE Original PANCAKE HOUSE 6/14(ÅÚ)¥ªー¥×¥ó ÃÏ²¼Å´±É±Ø16ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÊâ¤¤¤Æ3Ê¬¤Û¤É¡£ ¥é¥·¥Ã¥¯7³¬¤Ë¡¢¥Ç¥¶ー¥È·Ï¤â¿©»ö·Ï¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë­¤«¤ËÂ·¤¦¥Ñ¥ó¥±ー¥­¤ÎÏ·ÊÞ¡Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥ó¥±ー¥­¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥ó¥±ー¥­¥Ï¥¦¥¹¤È¤Ï¡© 1953Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¤ÇÁÏ¶È¡£ ¥¢¥á¥ê¥«Á´ÅÚ¤Ç150Å¹ÊÞ°Ê¾åÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥ó¥±ー¥­¥Ï