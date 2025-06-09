JRÀ¾ÆüËÜ¤ÏÂç±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢10Æü¤Ë¹­Åç¥¨¥ê¥¢¤Ç°ìÉôÎó¼Ö¤Î±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ëÀþ¶è¤È¶è´Ö¤Ï°Ê²¼¤Ç¤¹¡£¡ü¸âÀþ »°¸¶～¹­±Ø´Ö¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¤«¤é½ªÆü±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»JR¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀþ¶è¤Ç¤â±¿Å¾¼è¤ê¤ä¤á¤äÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê2025Ç¯6·î9Æü¸á¸å5»þ¤Î¾ðÊó¡Ë