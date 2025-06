アジアを中心に記録的な大ヒットとなったタイ映画『おばあちゃんと僕の約束』がついに日本公開! 本作で主演をつとめる人気俳優・アーティストのビルキン(Billkin)こと、プッティポン・アッサラッタナクンにインタビューしました。世界中で人気を博したタイドラマ『I Told Sunset About You』(以下:ITSAY)(2020)、『I Promised You the Moon』(2021)で主演を務め、一躍スター俳優となったビルキンさん。ここ数年、アーテ