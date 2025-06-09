¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯15°Ì¡Ë¤Ï10Æü¤Ë26Ç¯WÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎºÇ½ªÂè10Àï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡ÊÆ±123°Ì¡ËÀï¤ËÎ×¤à¡£9Æü¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç¸ø¼°²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê56¡Ë¤ÈMF±óÆ£¹Ò¡Ê32¡á¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËè²ó¤Î³èÆ°¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù²ü¡£³°¹ñ¤«¤é¤Îµ¢²½Áª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñ¤òµó¤²¤Æ¤Î¡ÈµÞÀ®Ä¹¡É¤Ë¿¨¤ì¡Öº£¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÇËÜÅö¤ËÀª